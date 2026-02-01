シティとトラベル、2つのスタイルに変形するSUV2020年3月に発表された「モルフォズ」は、当時のルノーが描いていた将来のモビリティ像を体現したコンセプトカーです。未来を先取りしたユニークな機能が数多く盛り込まれていますが、一体どのようなクルマなのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これが斬新「“観音開き”SUV」の姿です！（30枚以上）モルフォズは、ボディが伸縮するという斬新な発想を採り入れたルノーのコ