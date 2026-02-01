東京・武蔵野市で、母親が子どもを刺したとみられ、3歳の女の子がその後、死亡しました。警視庁によりますと1日午後3時前、武蔵野市関前で「近所の男の子が血だらけで、刺されたと言っている」と住民から通報がありました。警察が駆けつけたところ、家の中で3歳の女の子が体を刺されていて、病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。家から逃げ出した8歳の男の子は手の甲にケガをしていて、45歳の母親は風呂場で自殺