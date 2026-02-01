７人組アイドルグループ・ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲが１日、初の東京ドーム公演「ＥＮＥＲＧＹ」を開催した。デビューから約３年１０カ月。夢の舞台に立った７人は、これまでも体現し続けてきた「ＮＥＷＫＡＷＡＩＩ」を全身で表現し、超満員５万人のふるっぱー（ファンネーム）へ、恩返しのパフォーマンスを展開した。デビューライブは１度中止になるハプニングに見舞われ、初ライブは１００人規模の恵比寿のライブスタジ