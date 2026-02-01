ソフトバンク・周東佑京外野手（２９）が１日、自身のパワー不足に悔しさをにじませた。この日から始まった宮崎春季キャンプ。長谷川打撃コーチから「日曜日でお客さんが多くいるのでいこう」と提案を受け、柳町とともに初日からランチ特打を行った。だが、特打後に感じたのは鷹の大砲たちとの差だった。「例年だったら柳田さん、近藤さん、山川さんたちがいて（スタンドインの度に）大きな拍手があるじゃないですか。ちょっと