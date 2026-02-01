【モデルプレス＝2026/02/01】A.B.C-Zが、2025年に行われたコンサート「A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC！」のBlu-ray＆DVDを2026年3月31日にリリース決定。あわせて、主催ライブイベント『A.B.C-Z CONNECTION Vol.2』の開催も発表された。【写真】STARTO人気アイドル、至近距離でファンサ◆A.B.C-Z「CRAZY ROMANTIC！」のBlu-ray＆DVDリリース今回のツアーは、A.B.C-Z 9th ALBUM『CRAZY ROMANTIC！』を引っ提げて行われ