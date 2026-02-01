【モデルプレス＝2026/02/01】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が2月1日、初の東京ドーム単独公演「FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026『ENERGY』」を開催。仲川瑠夏が涙を滲ませながらファンへ想いを伝えた。【写真】7人組人気アイドル、気球に乗って登場◆仲川瑠夏、涙ながらにファンへ感謝本編が終了すると仲川が代表して挨拶。「私たちは100人規模の小さなライブハウスでデビューして、そこから一生懸