【モデルプレス＝2026/02/01】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が2月1日、初の東京ドーム単独公演「FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026『ENERGY』」を開催。真中まなが感動で涙を滲ませる場面があった。【写真】7人組人気アイドル、気球に乗って登場◆FRUITS ZIPPER、初の東京ドーム単独公演に喜び3曲を披露すると一人ひとりが挨拶し、初の東京ドーム単独公演の嬉しさを滲ませた。真中は「今日はこんなにた