▽プレシーズンマッチ 大分１（１―０、０―０）０札幌（１日、クラサスドーム大分）Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が昨年の課題払拭（ふっしょく）へ、貴重な一戦を終えた。１日、今季開幕のいわき戦（８日、ハワスタ）を前にした最後の対外試合となる、Ｊ２大分とのプレシーズンマッチに臨んだ。前半２９分にＤＦ家泉怜依（２６）が一発退場。数的不利となり、同３４分に１点を失い、０―１で敗れた。昨季、前半に退場者が出た