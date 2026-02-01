◆テニス▽全豪オープンテニス最終日（１日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）１日＝吉松忠弘】世界王者のカルロス・アルカラス（スペイン）が、史上９人目の生涯４大大会全制覇の快挙を達成した。男女を通じて４大大会シングルス単独最多２５度目の優勝を狙った世界ランキング４位のノバク・ジョコビッチ（セルビア）を２−６、６−２、６−３、７−５で下し、全豪初優勝を遂げるととも