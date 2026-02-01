先日、法事で北海道の帯広まで行ってきました。いきなり余談ですが、北海道にいる親戚のじいちゃんばあちゃんはみんな冬に亡くなっています。やっぱり北海道の冬の寒さが厳しいのでしょうか……。JR帯広駅で怪しげなB級グルメを発見そんな帯広の名物グルメといえば、やっぱり豚丼。今回は時間がかなりタイトだったのですが、なんとか1杯かっ込むことができました。肉厚ジューシーな豚バラ肉と甘辛いタレ、そしてこんがりと香ばしい