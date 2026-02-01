１月２７日、広西チワン族自治区の愛店通関地で、出入境検査システム「快捷通」を利用して証明書を照合する貨物トレーラーのドライバー。（愛店＝新華社記者／陸波岸）【新華社南寧2月1日】中国広西チワン族自治区の一部の中越国境通関地では、1月1日から車両の迅速出入境システムが高度化され、スタンプの押印免除措置が導入された。憑祥（ひようしよう）市の友誼関出入境辺防検査站（出入境検査所）では、既に登録されている