BMSG主催オーディション「THE LAST PIECE」から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』を1月31日と2月1日の2日間にわたり開催した。【写真】STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』の様子本公演は横浜BUNTAIにて2日間で計3公演で行われ、オリコン週間シングルランキング（2/2付）1位を記録したデビュー曲「Star Wish」をはじめ、全15曲を披露した。STARGLOW