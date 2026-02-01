ウクライナのゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）【キーウ、ワシントン共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は1日、米国とロシアとの次回3カ国協議を4、5日にアラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビで開催することで合意したと発表した。領土問題や停戦の条件について協議する見通し。米国のウィットコフ和平交渉担当特使は1月31日、南部フロリダ州でロシアのドミトリエフ大統領特別代表と会談し、ウクライナ和平について協