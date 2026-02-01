俳優で元日向坂の齊藤京子（２８）が１日、都内で行われた主演映画「恋愛裁判」のスペシャルライブと舞台あいさつに、共演で私立恵比寿中学の仲村悠菜、俳優の小川未祐、元ＳＴＵ４８の今村美月、いぎなり東北産の桜ひなのと登壇した。５人は劇中のアイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」として登場し、２曲を披露して沸かせた。齊藤は「久しぶりのダンスだった」と笑い、「本当にまたライブができると思っていなかった