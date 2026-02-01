今回は99回の軌跡から厳選した名シーンをお届け！ 2014年の2月。世界にはおもしろ動画を撮影し投稿するYouTube職人がたくさんいる。彼らと共にロケをして世界中の人々を笑わせる動画を目指す。題して「Qtube」の始まり！第4回尺が足らなくなり自撮り動画スタート。第15回中岡初めての「なぁ」第34回中岡自分の薄毛に気づく。第35回ここからオープニングがダジャレに。第36回中岡以外ではQtube最多出演、カメラマン大森が初登