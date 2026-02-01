両替店などが多く集まる香港の上環で1月30日午前9時50分ごろ、日本円現金5100万円が奪われる強奪事件が発生した。日本の羽田空港で同日未明に発生した1億9000万円強奪未遂事件で、奪われそうになった現金を香港に運んだところ、その一部が奪われたとされる。背景には香港から日本に黄金を持ち込んで販売する違法ビジネスがあるとみられている。また日本での強奪未遂と香港での強奪には内部関係者が絡んでいるとされる。香港メディ