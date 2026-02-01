女性7人組「FRUITSZIPPER」が1日、自身初となる東京ドームでの単独公演を行った。2022年の結成から約4年。昨年大みそかに初出場したNHK紅白歌合戦とともに憧れてきたステージにたどり着き、約5万人のふるっぱー（ファンの愛称）の前で大ヒット曲「わたしの一番かわいいところ」など37曲を披露した。冒頭からファンの度肝を抜いた。LEDパネルの裏から出てきたのは、似顔絵が描かれた直径10メートルほどの7つの気球。それぞれ