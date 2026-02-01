ソフトバンク5年目の野村勇内野手（29）が野球系YouTube「トクサンTV」に出演。バッティングを変えた山川穂高内野手（34）の言葉を明かした。昨季は126試合に出場して打率・271、12本塁打、40打点、18盗塁で日本一に貢献した。4年目で打撃が開花した裏には山川の的確なアドバイスがあったという。1年目に10本塁打を記録した野村だが、「何で打てるのか分からなかった」と振り返った。とりあえず三振を減らそうとポイント