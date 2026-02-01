【メルボルン共同】テニスの全豪オープンは1日、メルボルンで男子シングルス決勝が行われ、カルロス・アルカラス（スペイン）がノバク・ジョコビッチ（セルビア）に2―6、6―2、6―3、7―5で勝って初優勝し、1968年のオープン化以降、史上最年少22歳での四大大会全制覇を達成した。