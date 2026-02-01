昨年６月に亡くなった長嶋茂雄・読売巨人軍終身名誉監督の追悼展示が１日、巨人の春季キャンプ地である宮崎市で始まった。「背番号３」のユニホームや現役時代のグラブなどが並べられている。ファンに長嶋さんをしのんでもらおうと、読売新聞社や巨人軍などが主催した。会場はキャンプ地内にある「ひなた武道館」。長嶋さんの足跡を紹介する年表や監督時代の写真パネルなども展示している。初日は巨人の阿部慎之助監督が訪れ