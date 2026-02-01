プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が、春季キャンプ開始を前に、円陣で訓示を行いました。「きょうから始まるんだけど、裏方さんもみんなチームだからさ。1年間、裏方さんもフロントもチームが勝つために、全員一緒の方向を向いていきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いします」と語った阿部監督。前日の全体ミーティングで「競争と準備ということをみんな、肝に銘じてやってほしい」と口にしていましたが、その競争について