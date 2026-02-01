アイドルグループ・ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲが１日、東京・文京区の東京ドームで「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲＳＰＥＣＩＡＬＬＩＶＥ２０２６『ＥＮＥＲＧＹ』」を開催した。２０２２年４月のデビューから、約４年でたどり着いた東京ドームのステージ。７人は大型の気球に乗って登場し、松本かれんは「リハーサルの時はものすごく怖かったんですけど、みんなが近くにいたので、ヤッホーみたいなテンションで、気づ