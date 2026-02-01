猫が迷惑に感じている「愛情表現」5選 1.寝ているときに触る・起こす 猫にとって睡眠は、体力を回復させ、健康を維持するために非常に重要な時間です。特に深い眠りについているときに、可愛さのあまり撫でたり抱き上げたりして起こしてしまうのは、猫にとって大きな負担となります。 急に起こされることで心拍数が上がり、パニックや恐怖を感じてしまうことも。これを繰り返すと、猫は「寝ているときも安心できない」と