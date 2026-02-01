1月9日より始まったのは、55周年の【ミスタードーナツ】と100周年を迎える【GODIVA（ゴディバ）】によるアニバーサリーコラボ。ゴディバのチョコレートの味わいをドーナツで楽しめる魅力的なラインナップとなっており、味はもちろんのことビジュアルにも注目です。 手土産に選びたい上品なビジュアル ショコラトリーの商品のような上品さを感じる「生ショコラフレンチ キャラメ