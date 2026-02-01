NBAヒート―ブルズ米プロバスケットボール（NBA）のブルズと2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝が1月31日（日本時間2月1日）、敵地ヒート戦で今季初出場。3ポイント（P）シュート2本を決めるなど、6得点、3リバウンド、2アシストで125-118の勝利に貢献した。身長26センチ差のジャンプボールを制する場面もあり、米実況席から驚きの声が漏れた。第4クォーター（Q）残り6分20秒。ジャンプボールの場面で、河村と対峙したのはカスパラス・