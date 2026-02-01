「報知プロ野球チャンネル」が１日、YouTube動画を新たに配信。巨人の新外国人ダルベック選手やドラフト１位ルーキーの竹丸和幸投手ら、新戦力の様子をレポートした。チャンネルでは新助っ人砲ダルベックのキャンプ初日の動きに１日中密着。攻守に軽快な動きに加え、好物の日本食など徹底取材してその人物像に迫った。また、ブルペンで投球した竹丸投手の様子もレポート。ルーキーらしからぬ「淡々と」投げ込む強心臓ぶり