女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」が１日、初の東京ドーム公演「ＥＮＥＲＧＹ」を同所で行い、全４４曲を披露。満員のふるっぱー（ファンの総称）５万人を熱狂させた。真中まなはＭＣで「本当にうれしいです。終わるまで泣かないと決めていたのに、出た瞬間にめっちゃ号泣しました…。通常営業です」と“感動屋”の一面を見せた。◆ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲアソビシステムのアイドルプロジェク