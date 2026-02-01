女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」が１日、初の東京ドーム公演「ＥＮＥＲＧＹ」を同所で行い、全４４曲を披露。満員のふるっぱー（ファンの総称）５万人を熱狂させた。仲川瑠夏はＭＣで「（愛称の）『るなぴ』と大きな声で聞かせてください！７人のメンバーカラーをネイルに宿して頑張りたい」」と、ムードメーカーの一面を見せた。◆ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲアソビシステムのアイドルプロジ