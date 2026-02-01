女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」が１日、初の東京ドーム公演「ＥＮＥＲＧＹ」を同所で行い、全４４曲を披露。満員のふるっぱー（ファンの総称）５万人を熱狂させた。松本かれんはＭＣで「こんなにたくさんの人たちがみんな私の味方なのかなと思ってビックリして、うれしい気持ちになっています」とキュートに呼びかけて歓声を浴びた。◆ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲアソビシステムのアイドルプロ