女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」が１日、初の東京ドーム公演「ＥＮＥＲＧＹ」を同所で行い、全４４曲を披露。満員のふるっぱー（ファンの総称）５万人を熱狂させた。ドイツ出身の早瀬ノエルはＭＣで「毎日いっぱい練習してみんなに会えるのを楽しみにしてたので、準備してきたものをいっぱいかわいく見せたい」と語り、全力でパフォーマンスした。◆ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲアソビシステムの