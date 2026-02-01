女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」が１日、初の東京ドーム公演「ＥＮＥＲＧＹ」を同所で行い、全４４曲を披露。満員のふるっぱー（ファンの総称）５万人を熱狂させた。櫻井優衣はＭＣで「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ７人で東京ドームを満員にできましたー！今日も夢中になって帰ってください」と声を張り上げた。◆ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲアソビシステムのアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩ