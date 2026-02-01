球春到来。巨人は１日に宮崎でキャンプインしました。ＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」は阿部巨人３年目のキャンプに密着取材。リポーター陣が鍛錬に励む選手の素顔に迫ります。＊＊＊＊＊＊寒く強い風が吹いたサンマリン球場で、初めての光景に驚いている選手がいた。ドラフト２位の田和廉投手はブルペンに入るや否や「カメラがめちゃくちゃ動いてて…」と目を丸くした。投手が投げると、１球ごとに多く