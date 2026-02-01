歌舞伎俳優の中村七之助が１日、初日を迎えた歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」（２６日千秋楽）夜の部「雨乞狐」に兄の中村勘九郎らと出演した。当初は中村鶴松の初代中村舞鶴襲名披露として上演予定だったが、鶴松の休演により、七之助と勘九郎が代役として３役ずつ演じた。「雨乞狐」は２人の父・１８代目中村勘三郎さんのために作られた舞踊で、中村屋にとって大事な演目。七之助が野狐、雨乞巫女、狐の嫁、勘九郎が座頭、小