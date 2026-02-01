1日未明、長野県伊那市で住宅3棟を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察によりますと、住人の70代の男性と連絡が取れていません。激しく燃え広がる炎。1日午前2時すぎ、伊那市日影で「家が燃えている」と通りがかりの人から消防に通報がありました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、住宅3棟を全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。近所の人「火の粉が上へ上がってすごかったです。怖