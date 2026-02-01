7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが、初の東京ドーム公演『FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026「ENERGY」』を1日に開催し、約5万人を動員。チケットはソールドアウトとなり、グループの快進撃を象徴する大熱狂のステージで、その人気と実力を見せつけた。開演前、会場には4つ打ちのBGMが流れ、ファンの期待が高まる中、惑星を見つけたメンバーたちが登場する映像からライブがスタート。レーザーが空間を彩り、「RADIO GALAX