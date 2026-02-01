お笑いタレント・古坂大魔王（52）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。お笑いコンビ「Take2」の東MAXこと東貴博（56）と一緒に経営していたもんじゃ焼き店を2月末で閉店すると報告した。古坂は「ここで、寂しくも重大な告知を残念ながら…東MAXと古坂大魔王オーナーでやってきました…不動前もんじゃ『MJ』…2月末で閉店になります」とつづった。また「2年半やってまいりました。たくさんの方に最強最高のもんじゃとス