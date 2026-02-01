衆院選の自民党候補の応援に入った東京都の小池百合子知事＝1日午後、東京都内東京都の小池百合子知事は1日、衆院選で都内の小選挙区に立候補した自民候補の応援に入った。小池氏は集会で「政権、党の中枢で仕事をしてこられた。国と都が連携することが、結果として地域の皆さまにプラスになる。ぜひとも勝っていただきたい」と述べた。小池氏は夜にかけて複数の集会に足を運んだ。別の候補に対しては「みんなから頼りにされて