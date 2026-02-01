「中国地区選手権競走・Ｇ１」（１日、下関）元ボートレーサーでＳＧＶ１１を誇る山崎智也氏（５１）が来場。７Ｒ発売中に行われたトークショーに出演した。ＭＣの永島知洋に呼び込まれてステージに山崎氏が登場すると、詰めかけたファンからは歓声と拍手。ただ、バシッと服装を決めてくるかと思いきや、上半身はパーカーだった。永島から「用意してもろた衣装をホテルに忘れたんですよ。だから、パーカーを着せました」と言