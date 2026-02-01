イスラエルは、パレスチナ自治区ガザ南部とエジプトの境界にあるラファ検問所の通行を限定的に再開しました。現在は試験段階ということですが、今後、住民の往来が認められることになります。イスラエル当局は1日、ガザ南部とエジプトの境界にあるラファ検問所の通行を限定的に再開しました。現在は試験段階ということですが、今後、病人やけが人など一日150人ほどの往来が見込まれています。一方、イスラエルはイスラム組織ハマス