7人組女性アイドルグループ、FRUITS ZIPPERが2月1日、初の東京ドーム公演「FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026『ENERGY』」を行った。チケットは完売、過去最大の5万人が見守る中、グループの全体楽曲全34曲にソロ曲などを加えた計44曲のステージで約4年間の活動の軌跡を示した。序盤からほぼ全員が涙するなど、夢に掲げたステージをかみしめながら7人が成長した姿を見せた。“ハッタリ”ではない光景が広がっていた。オープニング映