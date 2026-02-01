走りながら進化するコンテンツ群馬県民の数（約190万人）を上回る本数のスティックコーヒーを1日（24時間）で製造するAGF関東（群馬県太田市）。見学通路から眺められるスティック製造ラインには、インスタントコーヒー、クリーミングパウダー、砂糖などが混ぜ合わされた原料が空気搬送される。原料はスクリューで送り出され充填機に入り、そこからロール状に成形したスティックの袋へ同時に10本充填される。パラレルロボッ