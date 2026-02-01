プレミアリーグのリヴァプールがDFの獲得を検討している。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、リヴァプールはサンダーランドのDFルシャレル・ヘールトロイダの引き抜きを計画しており、すでに交渉が進められているようだ。ヘールトロイダは2017年から24年までフェイエノールトに在籍しており、現リヴァプール指揮官アルネ・スロット監督の教え子だ。その後ライプツィヒに移籍したが、完全な主