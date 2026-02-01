英国のキア・スターマー首相が訪中し、北京で習近平国家主席と会談した際、フットボールを巡る意外な事実が明らかになった。ジャーナリストのジョージ・パーカー氏が伝えている。スターマー首相は今回の会談に際し、ロンドンから約8000キロを空輸したプレミアリーグ公式試合球を贈呈した。それは首相自身がエミレーツ・スタジアムで観戦したアーセナル対マンチェスター・ユナイテッド戦で実際に使用された、プーマ製のボールだった