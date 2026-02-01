きょう（1日）午後、岡山県津山市で知人男性に刃物を突きつけて脅し、現金を奪った疑いで男が逮捕されました。 強盗の疑いで緊急逮捕されたのは、津山市神戸の無職の男（64）です。警察によりますと、男はきょう（1日）午後1時半ごろ、津山市内に住む知人の男性（79）の家で、この男性に刃物を突きつけ、「財布出さんと刺す」と脅迫し、男性の財布から現金約3万円を奪って逃走した疑いが持たれています。 警察では男性からの通報