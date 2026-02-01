北中米W杯開幕まであと130日あまりとなった。代表選手たちは各国リーグ戦を戦いながら、代表への最終選出の門をくぐるために努力しているはずだ。日本代表DF冨安健洋のように、無所属の状態から所属クラブを見つけコンディション調整に励む選手たちもいる。しかし、国を代表するスーパースターでありながら、所属クラブを持たない選手もいる。コロンビア代表を率いるキャプテン、MFハメス・ロドリゲスがそうだ。リーガMXのクラブ・