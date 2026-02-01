◇別府大分毎日マラソン（１日、大分市高崎山うみたまご前スタート、別府市亀川漁港前折り返し、大分市ジェイリーススタジアムゴール＝４２・１９５キロ）青学大出身の吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が２時間６分５９秒で日本人トップの２位。青学大の「シン・山の神」黒田朝日（４年）が２時間７分３秒で日本人２位の３位と健闘した。吉田は現在も母校を練習拠点に原晋監督（５８）の指導を受けている。日