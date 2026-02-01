秋元康氏プロデュースの女性アイドルグループ「ＲａｉｎＴｒｅｅ」が１日、東京・日本橋三井ホールでデビュー１周年コンサートを開催した。デビュー曲「ＩＬＵ」から、この日初お披露目となった「君の居場所、僕の居場所」（２８日リリース）まで全１９曲をパフォーマンス。会場には昼夜２公演で計１５００人が集まり、キャプテンの新野楓果は「感謝の気持ちでいっぱい。一緒にメンバーと踊ったり、袖からメンバーの楽しそう