秋元康氏プロデュースの女性アイドルグループ「ＲａｉｎＴｒｅｅ」が１日、東京・日本橋三井ホールでデビュー１周年コンサートを開催した。１年間の成長を見せつけた。デビュー曲「ＩＬＵ」から、この日初お披露目となった「君の居場所、僕の居場所」（２８日リリース）まで全１９曲をパフォーマンス。日向坂４６の代表曲「ドレミソラシド」のカバーでは、１６人の全メンバーで一糸乱れぬダンスを披露した。会場には昼夜２公