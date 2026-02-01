ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）の第５話が１日、放送された。柴田勝家役で出演する俳優の山口馬木也がコメントを寄せた。豊臣秀長を演じる主演の仲野太賀について「太賀さんが背中で引っ張ってくださっているので、『豊臣兄弟！』は必ず面白い作品になるという確信があります。現場ではいつもニコニコされていて、周囲のことも気遣う、非の打ちどころのない太賀さんですが、やはり役者としての表現力のすごさ