テニスの全豪オープンは1日、男子シングルス決勝が行われ世界ランキング1位で第1シードのカルロス・アルカラス（22、スペイン）と同4位で第4シードのノバク・ジョコビッチ（38、セルビア）が対戦。ジョコビッチは6―2、2―6、3―6、5―7で敗れ、男女歴代最多となとなる4大大会通算25度目制覇にあと一歩届かなかった。優勝したアルカラスは史上最年少生涯グランドスラムを達成した。過去10度の全豪決勝では全て優勝をつかみ取っ